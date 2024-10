Serie C, la classifica aggiornata: il Milan Futuro terzultimo con l'Ascoli

vedi letture

Il Milan Futuro non dà continuità alla bella vittoria contro il Perugia di domenica pomeriggio e perde in casa 2-0 contro il Pineto, nel corso della 12esima giornata di campionato di Serie C - Girone B. Una sconfitta abbastanza dolorosa, specialmente perché arrivata a causa di due grosse ingenuità rossonere nel primo e nel secondo tempo.

Di seguito la classifica aggiornata:

Pescara 29

Ternana 25

Torres 25

Entella 23

Arezzo 22

Vis Pesaro 19

Campobasso 19

Pianese 17

Rimini 17

Gubbio 15

Pineto 14

Carpi 14

Perugia 13

Lucchese 13

Pontedera 11

Sestri Levante 10

Milan Futuro 9

Ascoli 9

SPAL 8

Legnago 6