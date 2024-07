TMW - Milan Futuro, in arrivo Mastrantonio dalla Roma: il portiere 2004 è ad un passo dai rossoneri

Il Milan Futuro è vicino a piazzare un colpo per la porta, in quella che sarà la prima stagione in Serie C dell'Under 23 del Diavolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero è infatti a un passo da Davide Mastrantonio, portiere classe 2004 di proprietà della Roma. Il giovane estremo difensore si trasferirà nelle prossime ore dai giallorossi e si metterà a disposizione di Daniele Bonera pronto a mettersi in competizione con Lapo Nava per una maglia da titolare.

Il contratto con la Roma.

I due club stanno per chiudere l'operazione e resta da capire la formula con la quale si arriverà alla fumata bianca, con Mastrantonio che ha il contratto in scadenza con i capitolini il 30 giugno 2026 e per questo non sarebbe un affare per la Roma lasciarlo andare in prestito, visto che tornerebbe poi tra un anno con un solo anno di contratto.

L'ultima stagione di Mastrantonio.

Non sarà un esordio per il portiere quello in Serie C, visto che nella passata stagione ha vestito prima la maglia del Guidonia nel girone C, totalizzando 16 presenze, per poi passare durante il mercato di gennaio alla Pro Vercelli, dove però ha trovato meno spazio. Ora l'avventura al Milan Futuro, con l'annuncio atteso a breve.