TMW - Serie C, sarà il sorteggio a decidere lo smistamento delle formazioni B. Tutti i dettagli

Arrivano le prime anticipazioni in merito agli esiti del Consiglio Federale iniziato questa mattina alle ore 11 presso gli uffici della FIGC a Roma.

Al centro dell'attenzione il tema seconde squadre in Serie C che verranno smistate nei gironi del campionato attraverso sorteggi. Appuntamento domani mattina alle ore 11 alla presenza delle società interessate, ovvero Atalanta, Juventus e Milan, new entry in Lega Pro. Sorteggio, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com che si è reso obbligatorio alla luce del fatto che nessuno dei tre club vuole partecipare al Girone C.

Domani, alle ore 11.30 ci sarà il Consiglio Direttivo di Serie C presieduto da Matteo Marani al termine del quale verranno comunicati gli organici completi dei tre gironi.