Torna in campo oggi il Milan Futuro: orario e dove vedere la partita

Dopo la vittoria casalinga contro la Spal e il pareggio in trasferta contro la Lucchese, il Milan Futuro di Daniele Bonera si appresta a scendere in campo questo pomeriggio per l’ottava giornata di campionato. I rossoneri sono pronti ad accogliere e affrontare il Pianese, alla seconda apparizione nella nuova casa milanista: il “Chinetti” di Solbiate Arno. Situazione in casa rossonera che non sembra essere delle migliori. La squadra ha collezionato tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria. 18° posto della classifica del Girone B con 6 lunghezze, a pari punti degli avversari bianconeri. La gara sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e NOW Tv; potrà inoltre essere seguita con il consueto live testuale di MilanNews.it.

Di seguito si riporta la squadra arbitrale designata che è capeggiata dall'arbitro, il signor Zoppi della sezione di Firenze:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Andrea Zoppi (Firenze)

Assistenti: Chillemi (Pozzo di Gotto) - Ciannarella (Napoli)

IV Uomo: Matteo (Sala Consilina)