VIDEO - Milan Futuro, le parate decisive di Lapo Nava contro il Novara

vedi letture

Contro il Novara il Milan Futuro ha trovato le prime, fisiologiche, difficoltà contro avversari più grandi ed esperti: i rossoneri infatti, nella sfida giocata sabato sera, sono andati sotto su un calcio piazzato ad inizio partita. La squadra di Bonera non si è persa d'animo ed ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta, la prima tra i professionisti, di Francesco Camarda. Ma non solo, per fissare il risultato finale sul 1-2 c'è voluto anche un eccellente Lapo Nava, che ha difeso alla grande la porta rossonera con parate ed interventi decisivi.