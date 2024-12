VIDEO - Serie C, Milan Futuro-Gubbio 1-0: gol e highlights

vedi letture

Torna al successo il Milan Futuro, che batte di misura il Gubbio grazie ad una rete di Chaka Traoré. Dopo un buon primo tempo, nella ripresa sono molte le occasione per il raddoppio, che però non arriva, anzi. Dopo il rigore fallito da Camarda, il Gubbio crea diversi pericoli dalle parti di Torriani.

Le parole di Chaka Traoré

"Era da tempo che stavamo lavorando per migliorare questa cosa, i particolari e gli errori che ci hanno fatto. Continuo sempre a lavorare e sono a disposizione del Milan e della squadra. Qui sono cresciuto, sento di migliorare sotto tutti i punti di vista, sono molto felice di stare qui. Siamo tutti leader in squadra, c'è chi ha più esperienza certo ma siamo tutti molto compatti e decisi. Nel girone di ritorno mi aspetto tanti risultati positivi dopo un avvio un po' difficile, siamo pronti a fare più punti possibili. Il gol? Sapevo sarebbe arrivato, sto lavorando bene e questo è giusto. A parte il mio gol, se la squadra vince sono più felice, poi oggi abbiamo trovato i 3 punti col mio gol, quindi meglio così. La mia crescita? Cerco di dare sempre il massimo, si vedrà in campo se sarò al cento per cento, poi tutte le cose personali come ho detto prima è un qualcosa di più, ma prima viene la squadra e le vittorie".

Nel video gol e highlights di Milan Futuro-Gubbio 1-0