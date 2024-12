Vis Pesaro-Milan Futuro 2-1, il tabellino della partita

Nona sconfitta in campionato per il Milan Futuro che resta solitario al terzultimo posto in classifica. Una partita in cui i rossoneri per la verità non avevano demeritato, considerando che nel primo tempo Nava non ha dovuto compiere interventi. Decisivi i cambi e gli errori arbitrali: Vis Pesaro che ha sbloccato la partita approfittando del portiere a terra, colpito alla testa da Paganini mentre era in uscita bassa. Incredibilmente il direttore di gara ha lasciato proseguire e Okoro ha messo il pallone in rete. Nonostante l'incredibile ingiustizia i rossoneri erano riusciti a pareggiarla con Longo al 77', due minuti dopo il suo ingresso in campo. La beffa all'87' con Cannavò che trova il jolly con uno splendido tiro a giro che si infila sul palo più lontano. Un vero peccato per il Milan Futuro, sceso in campo senza tantissimi titolari, la maggior parte dei quali chiamati da Paulo Fonseca per la partita di questa sera della prima squadra. Nonostante ciò la squadra è stata ben disposta in campo difendendo bene, ma come sempre accade pungendo poco in avanti. Prossimo impegno mercoledì in Coppa Italia contro il Caldiero Terme mentre in campionato si giocherà il 22 contro l'Entella. Entrambe le sfide si giocano a Solbiate Arno. Di seguito il tabellino della partita:

VIS PESARO - MILAN FUTURO 2-1

RETI: 58' Okoro, 75' Longo, 87' Cannavò

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Palomba, Bove (75' Neri); Peixoto, Paganini (83' Tavernaro), Di Paola, Pucciarelli; Orellana (46' Okoro); Cannavò (90' Ceccacci), Nicastro. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, D'Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte. All. Roberto Stellone.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Coubis, Minotti, Zukic, Bozzolan; Sandri, Stalmach (82' Hodzic); Fall, Sia (82' Omoregbe), Traore (90'+1 D'Alessio); Turco (75' Longo). A disp. Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Alesi, Dutu. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Gangi di Enna.

ASSISTENTI: Rizzello di Catanzaro e Leotta di Acireale.

IV UFFICIALE: Rashed di Imola.

NOTE: Un minuto di recupero nel primo tempo, cinque minuti nel secondo tempo. Ammoniti Orellana e Paganini per la Vis Pesaro; Fall, Minotti, Stalmach e Coubis per il Milan Futuro.