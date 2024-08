Zeroli a Milan Tv: "Buonissima partita. Siamo giovani ma cerchiamo di competere con tutti"

Ottima prova del Milan Futuro che alla sua prima partita ufficiale vince con il Lecco 3-0, avanzando al secondo turno di Coppa Italia Serie C: la squadra di Bonera giocherà contro il Novara sabato 17 alle ore 21. Gol, ieri sera, di Liberali e Jimenez (doppietta), ottima prova per Camarda e per Nava, decisivo sullo 0-1 con il rigore parato a Beghetto. Queste le parole del capitano Kevin Zeroli a Milan Tv.

Sulla gara: "Credo che abbiamo fatto una buona, buonissima partita. L'importante era partire con il piede giusto: siamo una squadra giovane ma cerchiamo di competere con tutti e dare il massimo"

Sul ruolo in campo più arretrato: "Cambiare ruolo non è facile. L'anno scorso facevo una specie di trequartista e adesso sono più un playmaker, ma non mi cambia: do il massimo per la squadra. Mi trovo benissimo anche in questa posizione"

Sul gruppo: "Siamo insieme da quasi due anni, ci sono tanti ragazzi che sono tornati. Siamo una buona squadra, ci sono stati nuovi arrivi che hanno aiutato tanto la squadra. Continuiamo a lavorare e cerchiamo di dare il massimo"