62 milioni per l'ennesimo fiasco: Chelsea senza Lavia fino a fine stagione

Acquistato la scorsa estate dal Southampton per oltre 60 milioni di euro, Romeo Lavia sta vivendo una prima stagione da incubo al Chelsea. Infortunatosi a inizio stagione alla caviglia, il centrocampista classe 2004 era rientrato tra i convocati a fine dicembre, collezionando anche 32' nel match contro il Crystal Palace, prima di farsi nuovamente male, stavolta alla coscia. E quei 32' resteranno gli unici minuti inanellati in Blue in stagione.

Ieri il Chelseea ha annunciato che il belga ha subito una ricaduta e che la sua stagione è da considerare terminata. Prima della prossima annata, dunque, Romeo Lavia non scenderà in campo. Una situazione a dir poco frustrante, come ha sottolineato l'ex Southampton stesso dopo il nuovo infortunio tramite un post pubblicato su Instagram:

"Nonostante i miei innumerevoli sforzi, sarò assente per il resto della stagione. È stata una stagione frustrante per me perché non ho potuto aiutare i miei compagni. Amo questa squadra e stare in campo più di ogni altra cosa. Vi assicuro che ho dato tutto ogni giorno per tornare. Grazie per l'affetto, il sostegno e le critiche perché prendo tutto positivamente e mi permettono di continuare. Non vedo l'ora di tornare a vivere momenti speciali insieme. A presto".