Di Marzio: "Proprietà Milan sensibile a reazioni ambientali, dopo oggi ulteriori valutazioni sull'allenatore"

vedi letture

Nel corso del programma di SkySport 'L'Originale', l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera, facendo un po' il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni.

"Lopetegui è quello che è piaciuto sicuramente molto, sia per la sua metodologia di lavoro che per come si è presentato in questi incontri che ha avuto con la società. Non è sembrato un pretenzioso, è sembrato un allenatore pronto a condividere un percorso con il Milan. Ha messo il Milan davanti a squadre che lo vogliono. Che sia lui l'allenatore del Milan non ho la certezza, la proprietà è una proprietà comunque molto sensibile alle reazioni ambientali, quindi quando oggi c'è stato questo partito anti Lopetegui che è venuto fuori molto roboante, credo che abbia comunque portato la proprietà a fare ulteriori valutazioni. Oggi non vogliono sbagliare la scelta".

Sugli altri profili valtuati dal Milan: "Hanno valutato sia il giovane che l'allenatore esperto. Vogliono anche un allenatore che a livello internazionale abbia il suo peso.Hanno valutato anche Fonseca, è nella lista anche lui. Se tu mi chiedi Conte, Conte non ha avuto nessun contatto. De Zerbi non ha avuto nessun contatto. Poi se da oggi in poi cambieranno i presupposti e la società farà ulteriori valutazioni e penserà che De Zerbi è sicuramente più affascinante rispetto a Lopetegui magari lo chiameranno domani mattina. Per adesso non l'hanno chiamato. E nemmeno Conte. Santarelli (allenatore Conegliano volley ndr) voleva Conte, i tifosi vogliono Conte, se tu leggi sui social tutti vogliono Conte, ma Conte non è mai stato chiamato dal Milan fino a questo momento, lo dico con ragionevole certezza".