Nel pre-partita di San Siro saranno presentati i nuovi acquisti rossoneri

San Siro si prepara a vivere una serata speciale: i nuovi volti del Milan, dal Pallone d'Oro Luka Modrić ai compagni Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupiñan, Koni De Winter, Zachary Athekame e Pietro Terracciano, sono pronti a fare la prima apparizione sul terreno di gioco e presentarsi per la prima volta ai propri tifosi.

In occasione della sfida casalinga di Coppa Italia contro il Bari di questa sera, tra la fine del riscaldamento e il fischio d'inizio della gara, gli atleti faranno il loro ingresso sul terreno di gioco per abbracciare la grande famiglia rossonera e dare il via a un nuovo capitolo nella storia del Club, da vivere insieme con passione ed entusiasmo.

A partire dalle 20.30, potrai condividere con tutti i milanisti presenti questo momento unico di partecipazione direttamente allo stadio, fianco a fianco con decine di migliaia di cuori rossoneri: se non lo hai ancora fatto, acquista il tuo biglietto.

Chi non potrà recarsi a San Siro, avrà comunque l'opportunità di vivere le emozioni dell'intero pre-partita e del momento di presentazione live anche su AC Milan Official App e Milan TV, disponibile come di consueto su DAZN, Prime Video e Sky.