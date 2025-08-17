Il doppio ex di Milan e Bari Cornacchini analizza così la sfida di domani sera

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari sarà sicuramente un momento speciale per Giovanni Cornacchini, doppio ex sia dei rossoneri che dei baresi. In un intervento rilasciato a Repubblica, Cornacchini parla così delle due esperienze e momenti vissuti con entrambe le squadre:

"Per me sono state due esperienze molto significative nella mia carriera, per quanto durate poco. Squadre e tifoserie che porterò per sempre nel mio cuore. È bello che si affrontino domenica davanti a 60mila spettatori. Ho letto che 5mila saranno baresi, ma la cosa non mi sorprende. Erano in tanti anche quando giocavamo sui campi di luoghi sperduti in quarta serie".