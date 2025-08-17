Il doppio ex di Milan e Bari Cornacchini analizza così la sfida di domani sera
MilanNews.it
La sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari sarà sicuramente un momento speciale per Giovanni Cornacchini, doppio ex sia dei rossoneri che dei baresi. In un intervento rilasciato a Repubblica, Cornacchini parla così delle due esperienze e momenti vissuti con entrambe le squadre:
"Per me sono state due esperienze molto significative nella mia carriera, per quanto durate poco. Squadre e tifoserie che porterò per sempre nel mio cuore. È bello che si affrontino domenica davanti a 60mila spettatori. Ho letto che 5mila saranno baresi, ma la cosa non mi sorprende. Erano in tanti anche quando giocavamo sui campi di luoghi sperduti in quarta serie".
Pubblicità
News
La "gavetta" In Svizzera e gli occhi del Milan, il focus su Athekame: dalla Challenge League alla Champions
Le più lette
Primo Piano
Athekame a Milan TV: "Milan grande opportunità per me, non vedo l'ora di iniziare. Porterò voglia e personalità per aiutare la squadra"
Tra Hojlund e Vlahovic c'è Gimenez: El Bebote vuole dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco rossonero
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com