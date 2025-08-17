TOP NEWS del 16 agosto - Le parole di Allegri, la probabile formazione anti Bari e Hojlund
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, sabato 16 agosto 2025:
Probabile formazione Milan: si va verso la difesa a tre, due nuovi dall'inizio - CLICCA QUI
Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con lo United per Hojlund - CLICCA QUI
Allegri: "La società e Tare hanno lavorato molto bene" - CLICCA QUI
Athekame a Milan TV: "Milan grande opportunità per me, non vedo l'ora di iniziare. Porterò voglia e personalità per aiutare la squadra"
Tra Hojlund e Vlahovic c'è Gimenez: El Bebote vuole dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco rossonero
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
