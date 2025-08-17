TOP NEWS del 16 agosto - Le parole di Allegri, la probabile formazione anti Bari e Hojlund

TOP NEWS del 16 agosto - Le parole di Allegri, la probabile formazione anti Bari e HojlundMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Lorenzo De Angelis

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, sabato 16 agosto 2025:

Probabile formazione Milan: si va verso la difesa a tre, due nuovi dall'inizio - CLICCA QUI

Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con lo United per Hojlund - CLICCA QUI

Allegri: "La società e Tare hanno lavorato molto bene" - CLICCA QUI