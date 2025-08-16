Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con lo United per Hojlund

Nel corso del consueto video di aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul discorso attaccante:

"La settimana che verrà, che inizierà tra poco sicuramente sarà una settimana importante per quanto riguarda l’attaccante del Milan, perché ad oggi il Milan sta lavorando oltre che sulle uscite, soprattutto sull’attaccante. È l’obiettivo principale di questo finale di mercato. Sicuramente il nome su cui il Milan sta lavorando di più giorni è quello di Hojlund, però vi ho già raccontato qual è il nodo da sciogliere che è la formula. Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con Hojlund, sia con l’entourage sia con il Manchester United, però negli scorsi giorni vi ho detto di come serve mantenere vive anche le alternative. Oltre ai nomi di cui vi sto parlando da tempo, un altro nome di cui vi ho parlato tempo fa è quello di Embolo del Monaco. È vero che ad oggi è una pista fredda, non si è scaldata, considerato il fatto che il Milan sta lavorando sui piani A, ma occhio che Embolo in rottura totale con il Monaco e quindi che gli agenti di Embolo continuano ad offrirlo con insistenza al Milan, e qualora il Milan non dovesse chiudere determinate piste occhio alla situazione di Embolo che potrebbe essere molto interessante da tenere sotto controllo in queste ultime settimane di calciomercato".