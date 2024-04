Milan, Furlani sull'U23: "E' un progetto che studiamo tutti gli anni"

Al termine della partita che il Milan ha pareggiato per 0-0 in casa contro la Juventus, ai microfoni di Sportitalia e QSVS è intervenuto anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che si è espresso sul momento del club, caratterizzato anche dalle tante voci sul futuro della squadra e dell'allenatore, soffermandosi in modo particolare anche sul discorso relativo all'U23. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla squadra under 23: "Il progetto under 23 è un progetto che studiamo tutti gli anni. Lo stiamo studiando anche quest'anno come gli altri anni"