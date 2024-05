Gazzetta - Contatto Milan-Sesko! L'agente a Milano. I rossoneri preparano 50 milioni

La ricerca per la nuova punta continua senza possibilità di frenata. Dopo l'allenatore, questione che andrà chiusa nei prossimi giorni in attesa delle ufficialità a fine stagione, la seconda grande priorità del Milan è il centravanti. I motivi sono due principalmente: già da un paio d'anni da via Aldo Rossi si flirta per un nome importante in attacco, Olivier Giroud è destinato a salutare Milanello dopo tre stagioni. Diversi i nomi sul tavolo ma, secondo le indiscrezioni di Gazzetta dello Sport, l'indiziato numero uno sarebbe Benjamin Sesko.

L'agente dal Milan

Il nome di Sesko è da tempo sui taccuini della dirigenza rossonera. La rosea ricorda della visita dell'agente Elvis Basanovic a Casa Milan da Maldini, due estati fa. Alla fine non se ne era fatto nulla ma il Diavolo ha continuato a seguire il talento e le gesta del classe 2003 sloveno. E infatti oggi Sesko sembra essere il favorito per il posto da numero 9 rossonero. L'indizio è arrivato dai social nelle scorse ore: la Pro Transfer Agency, agenzia guidata proprio da Basanovic che cura i diritti di Sesko, ha postato una foto in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (LEGGI QUI l'articolo di MilanNews.it). Come riporta la rosea ci sarebbe stato un contatto tra l'agente dell'attaccante e il Milan. Insieme a Joshua Zirkzee, Sesko è il candidato con maggiore appeal sulla lista del Diavolo: sono due giocatori diversi. L'olandese ha molta più concorrenza e uno stile di gioco meno d'area di rigore, in più conosce già il campionato; lo sloveno gioca sempre per la squadra ma con un maggiore fiuto del gol e si avvicina maggiormente alla tipologia d'attaccante rappresentata da Giroud. Per Sesko la concorrenza potrebbe arrivare dalla Premier.

Futuro

In ogni caso non sarà una trattativa semplice. Per prima cosa va chiarito l'aspetto della clausola rescissoria di Sesko: secondo quanto riportato, il valore di quest'ultima può variare ma partirà almeno da 50 milioni di euro. Una cifra molto importante che il Milan, qualunque sarà l'attaccante su cui andrà a puntare, è consapevole di dover spendere. E' molto probabile che l'investimento per il nuovo attaccante consegni alla storia l'acquisto più oneroso della storia del club. Se ne saprà di più tra una settimana circa, quando il Lipsia finirà la sua stagione e comincerà a pensare al futuro. Questo può essere un vantaggio per il Milan: Sesko terminerà la sua annata abbastanza presto e avrà poco meno di un mese prima di tuffarsi nell'Europeo, potrebbe essere un periodo fruttuoso per lavorare con l'entourage del giocatore e giocare d'anticipo con il club tedesco. Dal canto suo Sesko è al Lipsia da una sola stagione ma il fatto di poter andare a giocare per Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare un ruolo decisivo: in un'intervista a ottobre aveva dichiarato che lo svedese era il suo idolo.