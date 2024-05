MN - Convocati Jovic e Okafor. Acclamatissimi Leao e Theo al Melià

Come accade di norma ogni mattina prima della partita, il Milan si è ritrovato all'Hotel Melià, in zona San Siro, per il ritiro che accompagnerà la squadra all'avvicinamento alla partita tra i rossoneri e il Cagliari di questa sera. La terzultima gara di campionato si giocherà alle 20.45 a San Siro. Come riportato dall'inviato di MilanNews.it sono arrivati in ritiro, ed è confermata la presenza tra i convocati di questa sera, sia Luka Jovic che Noah Okafor (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews.it). Il primo era assente da un paio di partite, il secondo aveva subito una botta dopo il Genoa che è stata smaltita in settimana. Arrivati al Melià anche Theo Hernandez e Rafael Leao tra i più acclamati dai tifosi: i due partiranno dalla panchina per scelta tecnica.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it