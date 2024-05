Sesko al Milan? Il Ct della Slovenia: "Posso dire che chi lo prende fa un affare. Sesko non delude"

Il Milan ha gli occhi puntati su Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia è da tempo un pupillo della dirigenza rossonera e quest'estate, con il Diavolo che cerca un nuovo centravanti, potrebbe essere il momento giusto per sferrare il colpo definitivo. La Gazzetta dello Sport questa mattina indica Sesko come il principale obiettivo rossonero e poi propone un'intervista al suo Ct della Slovenia, Matjaz Kek. La nazionale parteciperà quest'estate agli Europei 2024 in Germania con il classe 2003 punta di diamante.

Le parole del Ct Kek su un possibile passaggio al Milan: "Sono contento di come stia crescendo al Lipsia e in generale come calciatore. E proprio per questo sta diventando sempre più importante anche per la Slovenia. La questione è se deciderà di cambiare club. Ciò che posso dire con certezza è che chiunque lo prende fa un affare. Sesko non è uno che delude. Benjamin è un ragazzo umile, rispettoso e con un’incredibile voglia di migliorarsi. Non esce dal campo se non ha completato un esercizio. Non mi sorprende che il Milan e altri club europei siano interessati".