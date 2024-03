A Firenze il ritorno di Florenzi da titolare: candidato numero uno per sostituire Theo

Alessandro Florenzi non vede il campo da un po'. Con i diversi infortuni del Milan in questa stagione, il laterale romano è stato prezioso per la squadra di Stefano Pioli, soprattutto in questi primi mesi di 2024 in cui ha giocato con costanza e anche bene, fornendo diversi assist. Prima della sosta, però, per tre partite consecutive Florenzi non è nemmeno sceso in campo. Nelle prime due, contro Empoli e nel ritorno contro lo Slavia Praga, era squalificato. Nell'ultima giocata dal Milan, al Bentegodi in casa del Verona, Florenzi era a disposizione ma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di gioco.

Il breve digiuno potrebbe e dovrebbe interrompersi presto. Al rientro dalla sosta infatti il Milan sarò ospite della Fiorentina, sabato di Pasqua, il 30 marzo, alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi. Nonostante manchino ancora cinque giorni di lavoro è facile ipotizzare Florenzi come titolare sabato sera e questo perché i rossoneri saranno orfani di Theo Hernandez che, dopo il giallo rimediato contro il Verona, è stato squalificato dal momento che era diffidato. Dunque Florenzi agirà con ogni probabilità da terzino sinistro con Terracciano primo rincalzo utile, sia a destra che eventualmente a sinistra.