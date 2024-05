Macron fa un annuncio su Mbappé: "Ho messo quanta più pressione possibile sul suo cosiddetto futuro club"

Tutto è già noto: Kylian Mbappé, dopo esser stato eliminato dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund, giocherà le ultime partite di Ligue 1, poi la finale di Coupe de France contro l'Olympique Lione, dopodiché la sua avventura con il Paris Saint-Germain sarà giunta al capolinea. Non è un mistero che il numero 7 parigino è promesso sposo al Real Madrid, in estate si trasferirà in Spagna a parametro zero.

Sempre in estate, però, l'ex Monaco dovrà disputare certamente l'Europeo con la Francia. E, come sperano nel paese transalpino, anche i Giochi Olimpici di Parigi. Bisognerà però convincere il Real Madrid, che ha già fatto sapere che non permetterà ai suoi calciatori di parteciparvi in quanto si disputerà fino al mese di agosto, quando la prossima stagione sarà ormai alle porte.

Per convincere la Casa Blanca, e quindi Florentino Perez, arrivano pressioni anche dall'Eliseo. Il presidente francese Emmanuel Macron, intercettato da RMC Sport, si è espresso sulla vicenda: "Sperò che Mbappé partecipi ai Giochi Olimpici. In ogni caso ho messo quanta più pressione possibile sul suo cosiddetto futuro club. Ma è sempre lo stesso, si pensa una partita dopo l'altra. Prima ci sono gli Europei e mi piacerebbe se la Francia arrivasse a vincerli".