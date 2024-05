TMW Radio - Impallomeni: "Coincecao? Ho visto che si è rifatto il nome di Conte"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Milan, ore decisive per Conceicao:

"Non ci capisco più nulla, ho visto che si è rifatto anche il nome di Conte".

Come si risolve la questione del tecnico della Juventus?

"Come per il Milan, si capisce poco. Bisogna capire cosa vuole fare la Juve, ma non credo che lo sappiano neanche ora loro. C'è da capire. del campionato di Allegri ricordiamo solo la seconda parte di quest'anno, non ricordiamo perché ha fatto così bene nella prima invece. Qual è la vera Juve e il vero lavoro di Allegri? E' questa la domanda da porsi. Non si può buttare a mare così uno come lui".