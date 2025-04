A sorpresa la scelta Jovic: non giocava titolare addirittura dalla prima giornata

Tutti si aspettavano Abraham, ma Sergio Conceicao, per Udinese-Milan, ha scelto Luka Jovic come prima punta titolare. Il serbo non giocava dal primo minuto addirittura dal 17 agosto, prima giornata di campionato, quando i rossoneri, allora allenati da Paulo Fonseca, sfidarono il Torino a San Siro.