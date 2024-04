Accade oggi: Rui Costa manda in porta Pippo Inzaghi e il Milan vince il derby nel 2003

Era esattamente il 12 aprile del 2003, e il Milan di Carlo Ancelotti vinceva un derby importante per il prestigio cittadino e la classifica di quel campionato di Serie A. Una serata da ricordare in una stagione incredibile per i rossoneri, protagonisti del "Doblete" Vincitori della Coppa Italia e della Champions League. Quel derby resta nella storia ed è da ricordare per essere stata una gara combattuta e tesa decisa nel secondo tempo da un gol di Inzaghi su assist di Rui Costa: una coppia che, in quegli anni, fu autrice di diverse meravigliosi reti rossonere.