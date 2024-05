Allegri: "Futuro? La società ha diritto di scegliere. Se l'anno prossimo non ci sarò lascio una squadra forte"

Dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni dell'Atalanta, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset di più temi, fra i quali il sempre attuale e caldo relativo al suo futuro, che nonostante la vittoria di questo trofeo sembrerebbe essere sempre più lontano da Torino. Queste le sue dichirazioni.

A fine partita sembrava aver mandato via un dirigente.

"Non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra e con la curva. Rispetto molto la società e gli uomini. Abbiamo vinto e il resto non conta nulla. I ragazzi hanno fatto una stagione importante. Se l'anno prossimo non sarò più l'allenatore della Juventus, lascio una squadra forte. La società farà le sue valutazioni".

Una sua rivincita?

"E' una questione di rispetto, di comportamenti e di valutazioni. Contento di far parte di questa società, devo solo ringraziare per tutti i trofei che mi hanno fatto vincere. Le vittorie vanno festeggiate, poi da domani la Juventus deve prepararsi di nuovo per vincere".

Sul futuro?

"La società ha diritto di tenere o meno un allenatore. Per me era una serata importante, di finali in carriera ne ho giocate diverse. Stasera mi sono veramente divertito, si vive per questi eventi e spero di viverne altri in carriera".