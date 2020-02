acmilan - Donnarumma, settimo compleanno rossonero

Gigio Donnarumma è stato tesserato dal Milan il 1° luglio 2013. La sede rossonera era ancora in via Turati e tra i suoi ricordi più cari c'è la foto scattata subito dopo la firma, proprio nella sala dei trofei della vecchia storica sede. Dal momento che è nato il 25 febbraio 1999, il 14° compleanno lo aveva festeggiato a Castellammare di Stabia.

Ma dal febbraio 2014 in poi, per lui, sono arrivati ben sette compleanni rossoneri. L'ultimo ieri, festeggiato nel locale del notissimo chef milanista Carlo Cracco. Una serata sobria in famiglia, con mamma e papà, la fidanzata e la famiglia del fratello Antonio. Tutti insieme per le 21 candeline di Gigio.

Il dato incredibile è che il giovanissimo portiere campano veleggia già verso le 200 presenze ufficiali nel Milan. Ha esordito in Serie A nell'ottobre 2015, per cui tra i suoi sette compleanni rossoneri ce ne sono due nel settore giovanile e ben cinque in Prima squadra. Una carriera giovane ma con numeri da veterano. È questa la particolarità, la specificità del "caso" Gigio: un caso, una vicenda umana e professionale importante non solo per il Milan, ma anche per tutto il calcio italiano.

Nell'anno degli Europei, il 21enne Donnarumma sta vivendo una stagione di rendimento e di concentrazione, di attenzione e di ulteriore crescita. Come sempre deve essere. Forza Gigio.