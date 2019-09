acmilan - Il Milan in nazionale: sorride Bennacer, pari per Rebic e Piatek

Prosegue, in questa sosta del campionato ormai verso la conclusione, la seconda fase degli impegni delle Nazionali. Ancora qualificazioni all'Europeo 2020 e amichevoli in programma per i rossoneri.

La Croazia di Rebić, nella quinta giornata del Gruppo E, ha pareggiato 1-1 a Baku. L'Azerbaigian, al vantaggio di Modrić al 10' su rigore, ha risposto al 72' con il gol del pareggio di Khalilzada. La vetta, però, resta nelle mani proprio della Croazia a quota 10. Ante, in particolare, ha giocato 86' come esterno offensivo nel 4-2-3-1 del CT Dalić. Pari anche per la Polonia di Piątek: 0-0 con l'Austria a Varsavia. Krzysztof è rimasto in panchina, con i biancorossi sempre in testa al Gruppo G a quota 13.

In amichevole, poi, l'Algeria di Bennacer - campione d'Africa - ha battuto 1-0 il Benin. Ismael, a Bilda, è stato uno dei protagonisti della gara dall'inizio alla fine come mediano nel 4-2-3-1 del CT Belmadi.

In U19 spazio per Daniel Maldini, in campo fino all'intervallo di Italia-Svizzera. La squadra azzurra ha vinto 2-1, a Colorno, grazie alle reti di Vergani al 2' e Ntube all'82'. Ko, a Krapina, la Croazia di Mionić nel rocambolesco ko per 3-4 della sua Croazia di fronte alla Slovenia.