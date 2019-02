acmilan - Milan-Empoli: vi aspettiamo a San Siro!

Venerdì sera a San Siro per i ragazzi di Mister Gattuso. L'anticipo della 25° giornata, infatti, vedrà i rossoneri sfidare l'Empoli di Beppe Iachini. Una gara fondamentale, per proseguire l'ottimo momento di forma e per dare ulteriore spinta verso le zone alte di classifica. Una vittoria, infatti, permetterebbe di consolidare l'attuale quarta posizione. Fondamentale quindi vincere, e per farlo, ancora una volta, servirà il vostro sostegno. Calcio d'inizio alle ore 20.30: vi aspettiamo a San Siro.

UNDER 18

Tante famiglie hanno già approfittato della promozione dedicata agli Under 18, che con 20€, in molti settori dello stadio, possono venire a tifare i nostri ragazzi.

UNIVERSITARI

È ancora possibile acquistare il biglietto a 10€ per la partita presso Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nel punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio. Basta semplicemente mostrare il proprio badge e un documento d'identità.

SPECIAL DJ SET GUEST

Ritorna in console a San Siro un rossonero DOC, Andrea Mazzantini - in arte Mazay - con il suo inconfondibile beat. Il nuovo side project di Mazay, ex del duo Pink is Punk e solista dal 2017, è un viaggio tra sonorità House, Future Pop, Bass, Garage e New Wave, con influenze Hip-Hop ed Electro. Il DJ Set vi aspetta durante il warm-up della squadra e all'intervallo.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 18.30. Si consiglia di arrivare allo stadio con un buon anticipo, circa 90 minuti prima del calcio d'inizio, per evitare le code agli ingressi.

BIGLIETTI

Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti online, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 15.30).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Vengono garantiti ingressi ad 1€ per gli Under7, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.

Ci vediamo a San Siro!