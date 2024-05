Borghi: "Lopetegui ha caratteristiche molto adatte al tipo di rosa che ha il Milan"

Nell'ultima puntata di Taconazo, format di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Stefano Borghi ha parlato di Julen Lopetegui e del suo accostamento al Milan come prossimo allenatore rossonero. Borghi ha parlato così di Lopetegui, dicendosi favorevole a un ipotetico matrimonio tra le parti: "Le caratteristiche di Lopetegui sono molto adatte al tipo di rosa che ha il Milan: è uno che fa un calcio propositivo, coraggioso, vario e anche efficace. Cosa sa di Lopetegui chi non sa di Lopetegui? Sa che è stato esonerato dal Real Madrid dopo qualche mese e dopo aver preso 5 gol in un Clasico, ma lui arriva al Real un minuto dopo che sono andati via Zidane e Cristiano Ronaldo. In più ci arriva subito dopo essere stato esonerato in maniera folle dalla Spagna: la porta da imbattuta ai Mondiali, lo mandano via a due giorni dall'inizio e si suicidano... Non si stava parlando di un mediocre buttato lì a caso".

Poi Borghi continua così su Lopetegui: "Col Siviglia, ricostruito in un estate, vince l'Europa League battendo l'Inter di Conte in finale, il Manchester United in semifinale... Quel Siviglia lì era una squadra interessante: coniugava spettacolarità e praticità. Gioca il 4-3-3 di base, da declinare: stabilisce un rapporto sempre molto positivo ed empatico con i giocatori. Questi sono dati e riscontri. Poi ci sono le esperienze negative, al Porto non ha fatto così bene ma neanche così male. Al Wolverhampton prende una squadra derelitta e lo salva brillantemente facendo anche vittorie illustri: poi lo molla perché la squadra inglese stava smobilitando".