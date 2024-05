MN - Ci sono indizi importanti sul prossimo allenatore del Milan: ecco quali

Si avvicina la fine del campionato e, con essa, ci sarà l’inizio del nuovo percorso tecnico del Milan che dopo cinque anni saluterà Stefano Pioli. Da settimane si balla dentro una ridda di nomi, dai più eclatanti e mai confermati con quello di Antonio Conte, passando per profili che piacevano e non poco come Thiago Motta, Ruben Amorim e Paulo Fonseca. La piazza rossonera è insorta sui social, chiedendo un grande allenatore, specialmente dopo che il Milan ha scelto di mollare la pista che portava a Julen Lopetegui, con tanto di hashtag social #Nopetegui.

Le caratteristiche

Il prossimo allenatore del Milan sarà di nazionalità straniera. Propone un calcio offensivo, che ben si adatta alle caratteristiche tecniche della rosa attuale e degli acquisti importanti che verranno fatti in estate, predilige il 4-3-3 o il 4-2-3-1 come modulo di riferimento ed ha già esperienza nella gestione del doppio impegno campionato-partita europea. Sarà un allenatore che avrà anche uno stile, sia nelle dichiarazioni sia nel modo di porsi, che rientra nei canoni milanisti. Insomma, a mettere insieme tutte queste indicazioni che abbiamo raccolto, il nome che ben si incastrerebbe è quello di Paulo Fonseca, ma serviranno ancora dei giorni per potersi sbilanciare, per molteplici motivi. Fonseca è attualmente sotto contratto con il Lille, che vorrebbe andare avanti con lui ma ha anche il forte interesse dell’Olympique Marsiglia e vuole aspettare la fine della stagione in Ligur1, dove è in lotta per un posto Champions, per decidere in via definitiva.

Idee chiare

La disclosure sul nome arriverà non appena verranno sistemate anche le vicende contrattuali con Stefano Pioli, che ha ancora un anno di accordo con il Milan e dovranno essere discussi i termini per porre fine in maniera anticipata al rapporto di lavoro. “L’indovina chi” milanista sulla panchina ha ancora poche tessere in piedi. Poi sarà tempo di calciomercato, dove il Milan sarà protagonista.