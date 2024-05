Speciale documentario del Milan per i 30 anni dal trionfo nella Champions League del 1994

vedi letture

A 30 anni di distanza da una delle notti più indimenticabili della storia del calcio italiano, AC Milan celebra e rivive la straordinaria impresa rossonera nella Finale di Champions League del 18 maggio 1994 contro il Barcellona di Johan Cruijff ad Atene: da mercoledì 15 maggio, in esclusiva per tutti gli iscritti a MyMilan (registrati gratuitamente qui), arriva "Apotheosis - The night we became heroes", una produzione originale targata Milan Media House.

Il docufilm, della durata di poco più di un'ora, racconta e ripercorre le principali tappe di un percorso strepitoso in un anno cardine per il Club e per il suo Presidente Silvio Berlusconi. La storia di un successo vissuto parallelamente fuori e dentro l'universo calcistico, grazie a campioni rinati dalle proprie ceneri dopo la sconfitta in finale di Champions nel 1993 a Monaco di Baviera contro il Marsiglia e capaci di sovvertire ogni pronostico sfavorevole e finiti per elevarsi a eroi ad Atene, nella terra degli dei. Le tante voci dei protagonisti di un'annata memorabile, culminata con il 14° Scudetto e il 5° titolo di Campione d'Europa della storia rossonera, conducono a un viaggio nel tempo verso e dentro la "Partita del Secolo", capace di incastonare il nome del Milan nella leggenda insieme ai fautori di un capolavoro senza precedenti.

Apotheosis è la strada verso la gloria raccontata da tutti i protagonisti di quella notte: da mister Fabio Capello agli uomini decisivi di quella partita, Daniele Massaro (con la sua doppietta) e Dejan Savićević (autore di un eurogol geniale). Passando per Franco Baresi, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Filippo Galli, Christian Panucci, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Sebastiano Rossi e Mario Ielpo, tutti fantastici eroi ad Atene. Il racconto, impreziosito dagli interventi di Ariedo Braida (ex direttore sportivo del club) e dalla presenza di Sandro Piccinini e Luca Serafini tra le voci giornalistiche dell'epoca, coglie anche le sensazioni e il punto di vista avversario con le dichiarazioni di Ronald Koeman (difensore del Barcellona dal 1989 al 1995 e capocannoniere della Champions League 1994) e Santi Nolla (direttore del Mundo Deportivo). A unire tutte le tappe di avvicinamento alla finale, compresa la premonitoria amichevole di Oviedo dell'agosto 1993 e la lunga, fremente attesa prima dell'ultimo, trionfante atto in terra ellenica, è la voce narrante di Fabio Volo, fil rouge dal deludente finale della stagione 1992/93 allo strepitoso 4-0 dell'Olympic Stadium.

"Apotheosis - The night we became heroes" è un progetto targato Milan Media House a cura di Maurizio Ferrari, Simone Nobilini e Pasquale Campopiano, con montaggio e post produzione di Daniele Pagano. Produzione esecutiva di Lamberto Siega, Miriam Piacentini e Stefano Galizzi, regia e produzione di Yassen Genadiev, Giorgio Conte, Priyan Fernando, Matteo Fontana e Gionata Medeot. Progetto grafico di Fabrizio Pistone, materiale d'archivio fornito da Cristian Danzo. Da mercoledì 15 maggio in esclusiva per gli iscritti a MyMilan; da sabato 18 maggio, giorno del 30° anniversario, su tutte le altre piattaforme social del Club rossonero.