Il consiglio di van Basten a Yamal: "Se giocasse centralmente avrebbe influenza maggiore"

Il sogno del Barcellona in Champions League è sfumato all'ultimo minuto dei regolamentari e poi ai supplementari. L'Inter ha trovato la rete che ha portato il match ai supplementari al 93' e poi ha segnato anche il gol del 4-3, che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di qualificarsi per la finale di Champions League. I blaugrana, però, possono comunque essere soddisfatti di quello che hanno costruito in questa stagione, con tanti giovani che sono già diventati importanti per il club.

Tra questi c'è ovviamente Lamine Yamal, il "ragazzo terribile" che ha fatto impazzire la difesa nerazzurra in entrambe le partite. Un giocatore che sembra essere già a un livello stratosferico, anche se Marco van Basten lo vorrebbe più "al centro": "È un peccato che giochi sulla destra perché non riceve palla abbastanza. È vero che è una minaccia costante, ma se giocasse centralmente avrebbe un'influenza molto maggiore sul gioco e potrebbe essere più importante per la squadra. Credo che questo sarà il suo prossimo passo. Può crossare e segnare più spesso da quella posizione".