MN - Gli uomini della Finale, Beneforti: "Leao, Reijnders e Pulisic. Per il Bologna Castro"

Gli uomini della Finale, Beneforti: "Leao, Reijnders e Pulisic. Per il Bologna Castro"

In sei giorni il Milan sfiderà per due volte il Bologna. E se la partita del venerdì per i rossoneri conta relativamente, il 14 maggio è la data in cui ci si gioca la stagione. I felsinei, a differenza del Diavolo però, non possono mollare nemmeno l'appuntamento di San Siro essendo ancora in corsa per la Champions. Qual è lo stato attuale dei rossoblù? Ne abbiamo parlato con Claudio Beneforti, storica firma del Corriere dello Sport da anni a seguito del Bologna. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni per MilanNews.it.

Quali giocatori saranno decisivi?

"Sarò banale ma dico Leao, Reijnders e Pulisic per il Milan. Per il Bologna sarà importante sapere come sta Castro. Anche nel caso in cui fosse anche all'80% l'argentino sarà importante. Poi Ndoye e Orsolini. Non so se alla fine sarà un colpo a decidere la partita, sarà sicuramente importante essere squadra sia in difesa che in attacco. Come è successo in Inter-Barcellona, perché se è vero che i catalani avevano più qualità alla fine ha vinto l'Inter che è stata più squadra".