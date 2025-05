Milan, obiettivo finale di Coppa Italia per Youssouf Fofana

Il problema alla pianta del piede sinistro di Youssouf Fofana non sembra destare preoccupazione a Milanello, anche se mancano pochi giorni alla finale di Coppa Italia contro il Bologna e quindi c'è poco tempo per recuperare. Ieri il centrocampista francese, che si sta portando dietro questo fastidio da qualche tempo, si è allenato a parte a Milanello e l'obiettivo dello staff medico milanista è ovviamente quello di rimetterlo in piedi per la sfida di mercoledì allo stadio Olimpico di Roma contro i rossoblu. Lo riferisce Tuttosport.

Per quanto riguarda gli altri giocatori infortunati, dall'infermeria rossonera è già uscito Tammy Abraham che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la trasferta di lunedì a Genova per un risentimento al retto femorale della coscia destra. Più difficile sarà invece avere a disposizione Warren Bondo e Riccardo Sottil per la finale di Coppa Italia: il primo è alle prese con un problema alla caviglia destra, mentre il secondo soffre di un risentimento all’otturatore esterno destro.