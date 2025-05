Gozzini: "Qualcosa deve essere scattato di recente: Leao ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul momento di Rafael Leao: "Due sere fa Leao era seduto in panchina a Marassi e una volta entrato in campo ha firmato il pari ed è stato determinante sul raddoppio. E’ così diventato uno dei tre giocatori con almeno otto gol e altrettanti assist in campionato, insieme al compagno Pulisic (che di reti ne ha firmate dieci) e l’azzurro Lukaku. Qualcosa deve essere scattato di recente: lo stesso Rafa ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A. La curiosità è che succede tutto lontano da San Siro e per il Milan è comunque un dato confortante: il portoghese sarà squalificato per la prossima gara casalinga contro il Bologna, terzultima di A, ma ci sarà all’Olimpico di Roma cinque giorni più tardi nella finalissima di Coppa Italia. Da titolare e riposato".

I NUMERI DI LEAO

Il Milan continua la sua rincorsa in Serie A con una vittoria in trasferta contro il Genoa nella 35ª giornata di campionato. I rossoneri si sono imposti per 2-1 al termine di una partita combattuta, sotto la pioggia battente. Dopo essere passati in svantaggio al 61' con un gol di Vítinha, i ragazzi di Mister Conceição hanno reagito con determinazione, trovando il pareggio al 76' grazie a Rafael Leão, servito da Giménez. Solo un minuto dopo, un'autorete di Frendrup ha regalato il vantaggio decisivo al Milan. Con questo successo, il Milan si porta a 57 punti in classifica, mantenendo vive le speranze per un piazzamento europeo. Per il portoghese si tratta della 70esima marcatura da quando veste la maglia del Diavolo, la 12esima in questa stagione contando tutte le competizioni. Infatti, Rafael Leao è uno dei tre giocatori con almeno otto gol e almeno otto assist all’attivo in questo torneo, assieme a Christian Pulisic (10+8) e Romelu Lukaku (12+10). Il portoghese ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A.