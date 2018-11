acmilan - Novembre, mese azzurro... e rossonero

17 NOVEMBRE 1976, ROMA: ITALIA-INGHILTERRA 2-0

L'Italia veniva dalla brutta eliminazione di Mondiali del 1974 in Germania e non aveva raggiunto la fase finale degli Europei in Cecoslovacchia nel 1976. La squadra azzurra di Bearzot e Bernardini era attesa da un durissimo duello con l'Inghilterra di Keegan, nel girone di qualificazione ai Mondiali di Argentina del 1978. Il 17 novembre 1976 a Roma era in programma il primo confronto fra le due squadre: Olimpico di Roma tutto esaurito. Un solo giocatore del Milan in campo dall'inizio: Fabio Capello. Buona la prestazione del geometra rossonero, nella gara che sarebbe risultata decisiva per la qualificazione azzurra ai Mondiali, vinta 2-0 contro gli inglesi grazie ai gol di Antognoni e Bettega.

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 2-0

ITALIA: Zoff, Cuccureddu, Tardelli, Benetti, Gentile, Facchetti, Causio, F. Capello, Graziani, Antognoni, Bettega. All.: F. Bernardini.

INGHILTERRA: Clemence, Clement (30'st Beattie), Mills, Greenhoff, McFarland, Hughes, Keegan, Channon, Bowles, Brooking, Cherry. All.: D. Revie.

Arbitro: Klein (Israele).

Gol: 36' Antognoni (I), 22'st Bettega (I).

17 NOVEMBRE 1993, MILANO: ITALIA-PORTOGALLO 1-0

Era una Nazionale azzurra a trazione rossonera quella schierata da Arrigo Sacchi, il 17 novembre 1993 a San Siro contro il Portogallo. In campo dall'inizio Paolo Maldini, Stroppa (in quella stagione in prestito al Foggia di Zeman), Costacurta, Baresi e Donadoni. Con Albertini entrato a gara in corsa. Per gli azzurri, davanti ad un San Siro tutto esaurito, era in palio la qualificazione ai Mondiali di Usa '94. L'ex condottiero rossonero, da c.t. azzurro, schierava in quei mesi Roberto Baggio che non sempre riusciva ad essere titolare nella Juventus di Giovanni Trapattoni. Anche la spinta del pubblico fu importante per arrivare al gol della qualificazione, sarebbe bastato anche il pareggio, di Dino Baggio, nei minuti finali di gara.

IL TABELLINO

ITALIA-PORTOGALLO 1-0

ITALIA: Pagliuca, Benarrivo, P. Maldini, Stroppa (16'st Albertini), Costacurta, F. Baresi, Donadoni, D. Baggio, Casiraghi, R. Baggio, Signori (31'st Mancini). All.: A. Sacchi.

PORTOGALLO: Vitor Baia, S. Joao Pinto (31'st Rui Aguas), Jorge Costa, Veloso, Fernando Couto, Paulo Sousa, Vitor Paneira, Rui Barros, V. Joao Pinto, Futre, Rui Costa (24'st Domingos). All.: C. Queiroz.

Arbitro: Wojcik (Polonia).

Gol: 37'st D. Baggio (I).

15 NOVEMBRE 1997, NAPOLI: ITALIA-RUSSIA 1-0

Con Cesare Maldini in panchina e Paolo Maldini, Costacurta e Albertini in campo dal primo minuto, l'impronta milanista è apparsa chiara fin da subito nella gara di ritorno del playoff mondiale fra Italia e Russia. All'andata, sotto la neve di Mosca, era finita 1-1. Per andare ai Mondiali di Francia del 1998 bisognava però far bene anche al ritorno. A Napoli, Cesarone deve fare a meno di due grandi assenti, Sandro Nesta e Christian Vieri. Il primo tempo finisce 0-0 e c'è grande tensione all'interno dello stadio. Con la qualificazione in bilico, equilibrio vuol dire sofferenza. All'ottavo minuto della ripresa il gol di Casiraghi rinfranca gli azzurri. La Nazionale dei Maldini tiene l'1-0 fino al fischio finale e porta il Paese ai Mondiali francesi.

IL TABELLINO

ITALIA-RUSSIA 1-0

ITALIA: Peruzzi, Ferrara, P. Maldini, Albertini, Cannavaro, Costacurta, Pessotto (32'st Nesta), D. Baggio, Casiraghi, Di Matteo, Ravanelli (32'st Del Piero). All.: C. Maldini.

RUSSIA: Ovcinnikov, Khokhlov, Kovtun, Nikiforov, Onopko, Popov, Alenichev, Radimov (21'st Semak), Yanovskij (15'st Simutenkov), Yuran (34'st Beschastnyhk), Kolyvanov. All.: Ignatiev.

Arbitro: Muhmenthaler (Svizzera).

Gol: 8'st Casiraghi (I).