acmilan - Record Marassi

C'è un impianto in Italia in cui i rossoneri hanno giocato il maggior numero di partite in trasferta, in tutta la loro storia. È lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. I numeri dicono: 142 gare, 50 vittorie, 46 pareggi e 46 sconfitte, con 192 gol segnati e 165 subiti contro Genoa e Sampdoria.



Perché il Ferraris? Perché a Roma e Torino il Milan ha disputato più gare rispetto a Genova, ma in stadi diversi tra loro: il Flaminio e l'Olimpico nella capitale, il Comunale, il Filadelfia, il Delle Alpi e lo Stadium a Torino. Rispetto al Franchi di Firenze, 84 partite, e al Dall'Ara di Bologna, 85 partite, nel capoluogo ligure le squadre sono due, per cui maggior numero di trasferte e di presenze.



Proprio a Genova, il 5 maggio 1901, anche se a Ponte Carrega, il Milan ha vinto il suo primo Scudetto. Del resto il Luigi Ferraris è l'impianto sportivo italiano più antico del paese fra quelli tuttora in uso, essendo stato inaugurato nel 1911. Il Milan di De Vecchi e Van Hege, infatti, ci giocò per la prima volta nel novembre 1911, Genoa-Milan 1-0, quando l'attuale stadio genovese si chiamava ancora campo di via del Piano ed era adiacente al campo La Cajenna in cui giocava l'Andrea Doria.



In tempi più recenti, in questa stagione, i rossoneri hanno giocato solo una volta a Marassi e hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Kessie ed Hernández. I rossoneri hanno vinto sul campo del Genoa anche nel marzo 2018 grazie alla rete di André Silva e nel gennaio 2019 grazie alle reti di Borini e Suso.