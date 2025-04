Ag. Caprile: "Futuro al Milan? Mi viene da ridere. Concentrato sul Cagliari"

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha fatto il punto sulla stagione del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Caprile sta continuando a far bene, ogni volta che gli si chiede di andare in campo mantiene sempre una certa regolarità di prestazioni su livelli alti. Il Cagliari gode di un diritto di riscatto per il calciatore, bisognerà capire se la società rossoblù deciderà di farlo perché la cifra è importante, son meno di 10 milioni".

Poi una battuta sul futuro del portiere, accostato al Milan: "Un futuro di Caprile al Milan? Mi vien da ridere perché tutti hanno notizie, magari gliele raccontano i baristi. Io starei sull’attualità e sulle cose concrete, Caprile è concentrato su ciò che sta facendo a Cagliari. Per ciò che gli riguarda il suo obiettivo è salvarsi col Cagliari. Poi spera sempre che i suoi ex compagni del Napoli facciano il miracolo. Le notizie sul Milan mi fanno sorridere, deve finire la stagione e salvarsi”.