Al Maradona la testa è già al Milan. Contro il Verona si alza il coro: "Chi non salta milanista è"

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E' già tempo di Napoli-Milan al Maradona, match di ritorno dei quarti di Champions League dopo che all'andata il Milan ha vinto 1-0. Al minuto 64, dagli spalti si alza un coro di sfottò verso tutti i tifosi rossoneri: "Chi non salta milanista è", si sente. Clima già caldo per la gara in programma martedì sera alle 21.