Abbonamenti Milan: si inizia oggi! Prezzi invariati e cambio nominativo: tutte le info

Prenderà il via oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, la nuova campagna abbonamenti del Milan. Alcune scelte della società ribadiscono la centralità e l’importanza del tifoso, a cominciare dal fatto che per la nuova stagione, nella fase dei rinnovi, le modalità e soprattutto i prezzi restano invariati rispetto all'anno scorso.

La Curva e il cambio nominativo

L’unica novità riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu, che si affianca all’abbonamento “classico” mantenendone tutte le caratteristiche, ad eccezione della possibilità per il cambio nominativo: quest’ultimo, infatti, non sarà consentito, in linea con le nuove disposizioni richieste dalle Autorità in materia di ingressi e abbonamenti allo stadio San Siro per il prossimo anno. Il cambio nominativo sarà, invece, consentito per tutte e 19 le gare al resto dei settori dello stadio.

Gli abbonamenti dei Milan Club

Attenzione particolare anche per i Milan Club associati. I tifosi rossoneri che nella scorsa stagione hanno sottoscritto un abbonamento tramite AIMC o gli iscritti AIMC che vogliono acquistare una tessera per la stagione 2025/26, dovranno rivolgersi al proprio Milan Club di riferimento per tutte le informazioni. Per i soci AIMC, per tutta la durata della campagna abbonamenti, si applicherà il listino prezzi della fase di prelazione.

E se una partita di campionato si giocasse in Australia?

Nel caso in cui la Lega, a cui spetta la decisione finale, deciderà che il match dell’8 febbraio venisse disputata fuori dall’Italia, saranno identificate dal Club le migliori soluzioni a tutela dei tifosi.