Al ritorno niente fuochi d'artificio, Bayern-PSG 1-1. Aveva ragione Allegri

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Dopo il 5-4 dell'andata la gara dell'Allianz Arena non offre fuochi d'artificio, almeno nel punteggio: Bayern-PSG termina 1-1. La semifinale di ritorno di Champions League la decide un gol di Dembele al terzo minuto di gioco su assist di Kvaratskhelia. Poi tanta intensità, tante occasioni ma zero gol, almeno fino al sinistro velenoso di Harry Kane nel recupero. Ma è troppo tardi, 1-1 finale e il PSG va in finale di Champions League dove affronterà l'Arsenal. Per i parigini è la seconda finale di fila: in quella dell'anno scorso ha umiliato 5-0 l'Inter.

Alla fine ha avuto ragione Allegri: prima di Sassuolo-Milan, il tecnico rossonero aveva parlato così a proposito dell'emozionante semifinale di Champions tra le due squadre.

Le sue dichiarazioni: "Più alzi il livello tecnico della squadra e più è facile vedere gesti tecnici di livello. Poi magari la prossima volta (il ritorno di questa sera, ndr) finisce 1-1, il calcio è bello anche per questo. Ma è stata sicuramente una partita piacevole, con occasioni da una parte e dall'altra".