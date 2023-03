Alle 12 il sorteggio dei quarti di Champions League: ora, dove vederlo e regole

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League del 17 marzo alle 12, con protagoniste Milan, Napoli, Inter, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e Benfica, sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su SkySport, NowTV, SkyGo, Mediaset Infinity, Canale 20 (in chiaro), Prime Video e in live testuale sull'APP e sul canale Twitch di MilanNews.it.

NESSUNA LIMITAZIONE

Non è prevista alcuna limitazione agli incroci: si possono scontrare anche squadre dello stesso Paese di provenienza o che si sono già incontrate ai gironi.