Allegri alza la quota per la Champions. Milan non troppo lontano

Ha rivisto la sua previsione sulla quota Champions? È una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 30esima giornata di Serie A - ha risposto così: "La quota Champions diventa 70 punti, 59 per arrivare in Champions non bastano. Per noi però non è questione di punti, ma soprattutto di obiettivi. Una partita vinta ti fa vedere le cose in modo diverso, ma attraverso questi periodo di difficoltà ci sarà anche una crescita del gruppo, sia come singoli che come squadra".

Nelle settimane precedenti il tecnico bianconero aveva fissato, secondo le sue idee, quota 68 punti minimi per partecipare alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il Milan attualmente, a nove giornate dal termine, è a 62: stando a sentire Allegri i rossoneri dovrebbero essere a buon punto per l'obiettivo.