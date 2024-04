ufficiale È già il Milan si è qualificato alla prossima Champions League

Con il pareggio Il Milan si è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Era ormai a un passo la qualificazione, visto che dopo il pari contro la Juventus serviva appena un punto per raggiungere quota 71 punti per l’aritmetica: ma con il pareggio maturato tra Napoli e Roma, è arrivata anche l'ufficialità. I rossoneri sono dunque riusciti a centrare l'obiettivo minimo della loro stagione per il quarto anno di fila e con quattro giornate di anticipo rispetto alla normale conclusione del campionato.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 89 (34 partite giocate)

Milan 70 (34)

Juventus 65 (34)

Bologna 63 (34)

Roma 59 (34)

Atalanta 57 (33)

Lazio 55 (34)

Napoli 50 (34)

Fiorentina 47 (33)

Torino 46 (34)

Monza 44 (34)

Genoa 39 (33)

Lecce 36 (34)

Cagliari 32 (33)

Hellas Verona 31 (34)

Frosinone 31 (34)

Empoli 31 (34)

Udinese 29 (34)

Sassuolo 26 (33)

Salernitana 15 (34)