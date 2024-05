Pippo Inzaghi: "Mi auguro che il Milan possa tornare a combattere presto con l'Inter"

Pippo Inzaghi, storico ex rossonero, è intervenuto in un diretta Instagram sulla pagina di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:

Sul fratello, campione d'Italia: "Simone non mi sorprende, non aveva bisogno di vincere uno scudetto per dimostrarmi il suo valore. Lo ha già dimostrato dal primo giorno alla Lazio. All’Inter è stato bravo nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili. Se lo merita e sono davvero orgoglioso di lui: il calcio ha bisogno di gente così":

Sull'Inter più forte delle altre: "L’Inter è diventata più forte delle altre. Con il lavoro è diventata così forte ma mi auguro che il Milan, che ha vinto uno scudetto insperato due anni fa, possa tornare a combattere insieme a loro: noi milanisti speriamo che possa accadere al più presto".

Su Ancelotti: "Straordinario. L’ho sentito.. Per me è una guida, è come mio fratello. Sono quegli allenatori da cui si può imparare. E’ una persona straordinaria e non mi meraviglia quello che ancora ottiene. Quando vince Ancelotti non siamo tutti contenti. Dopo aver vinto la Liga gli auguro di vincere anche la Champions".