Record di assist in una sola stagione di Serie A per Leao

vedi letture

Partito dalla panchina, dopo il suo ingresso in campo contro il Cagliari Rafa Leao è tornato a divertirsi, a segnare e a fare assist. Opta racconta che Rafa ha servito nove assist in questa Serie A, record di passaggi vincenti per lui in una singola stagione della competizione; l’attaccante non segnava e serviva un assist nella medesima gara nella competizione dal 30 marzo scorso (v Fiorentina).