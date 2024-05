Giroud è il miglior marcatore over 35 del Milan: precede Ibra e Inzaghi, ecco la classifica

vedi letture

Olivier Giroud ha annunciato ieri il suo addio al Milan, dopo tre bellissime stagioni e uno Scudetto vinto. Il bomber francese andrà a continuare la sua carriera in MLS, al Los Angeles FC. Arrivato al Milan nel 2021, a quasi 35 anni, ha collezionato fino ad oggi 48 reti in 130 presenze. Secondo un dato di OptaPaolo, Giroud è il miglior marcatore over 35 della storia del Milan. Il francese domina la classifica con 36 reti realizzate dopo i 35 anni, davanti a Ibrahimovic con 34 e Inzaghi con 18.