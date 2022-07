Allegri: "Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario, ma ripetersi è sempre difficile"

MilanNews.it

Direttamente dal ritiro della Juventus, Max Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato della corsa scudetto che andrà in onda la prossima stagione. Queste le sue parole: "L'Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario, ma ripetersi è sempre difficile. Vincere è straordinario, non una normalità anche se per la Juventus magari lo era diventato".