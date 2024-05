Sportiello: "Sono cresciuto con Seba Rossi, mi affascinava. San Siro emozionante"

Con l'infortunio di Mike Maignan, la porta rossonera nelle ultime quattro partite, con ogni probabilità, sarà difesa da Marco Sportiello, secondo portiere del Diavolo arrivato quest'estate a parametro zero dall'Atalanta e già capace di mettersi in mostra in altre situazioni, non ultima l'ultima gara giocata contro la Juventus in cui è stato il migliore in campo. Questo pomeriggio Sportmediaset ha rilasciato un'intervista all'estremo difensore del Milan che ha parlato della stagione, del momento attuale e dello sciopero dei tifosi.

Le parole di Sportiello sui suoi idoli da bambino: "Lasciano stare Buffon che è il più forte in assoluto, sono cresciuto con Sebastiano Rossi; non ambivo a ripercorrere la sua carriera, ma mi affascinava molto ed era il mio idolo da bambino. Giocare a San Siro da milanista? È sempre emozionante, sia da avversario che da rossonero... La mia prima partita qui è stata incredibile"