Allenatore Newcastle: "Tonali sta soffrendo. La malattia c'era quando è arrivato qui. Sarei deluso se la squalifica venisse aumentata"

Sulla nuova bufera legata alle scommesse che ha travolto Sandro Tonali, ha preso la parola anche il tecnico del Newcastle, Eddie Howe.

"Ha sofferto in questo periodo - ha detto il manager de Magpies nel corso della conferenza stampa della viglia del match di Premier League contro il West Ham che si terrà domani alle 13:30 sul prato del 'St. James Park - e ha cercato aiuto. La notizia delle accuse della FA dimostra che la malattia che lo ha colpito c'era anche al momento del suo arrivo in Inghilterra. La gente dovrebbe vederla così, senza punirlo ulteriormente perché non penso che questo sia il modo per arrivare alla radice del problema. Sarei deluso se la squalifica venisse aumentata". Per rispondere alle accuse il centrocampista ha tempo fino al 5 aprile prossimo.

Tonali, arrivato la scorsa estate in Premier League dal Milan per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, è stato squalificato per dieci mesi per aver violato le norme contro le scommesse in Serie A.