Ambrosini promuove l'arrivo di Modric al Milan: "La sua sola presenza nello spogliatoio..."

Intervenuto ai microfoni dei media presenti al "Festival della Serie A" di Parma, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha commentato così le voci su un suo possibile ritorno al Milan e l'arrivo in rossonero di Luka Modric:

Sul suo possibile ritorno al Milan: "Non ho avuto contatti diretti col Milan. Vediamo... Ora sono contento a fare quello che faccio. Sono in una azienda seria che mi supporta, mi sostiene e mi valorizza, poi è chiaro che il Milan è sempre il Milan. Questo vale per tutti".

Su Modric e se può dare ancora una mano: "La carta d'identità ha il suo peso, ma guardate la storia di Modric e le partite che ha fatto in carriera. Luka può dare sicuramente una mano, la sola presenza di certe personalità nello spogliatoio attiva delle sensazioni che non sono quantificabili, soprattutto nei più giovani. Detto altrimenti: anche se Modric non giocherà 38 partite, farà crescere tanti ragazzi che quest'anno hanno lasciato qualcosa".